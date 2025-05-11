Çiftlik Değil İşkence Evi! Hayvanları Döverek Katlettiler

Hayvana şiddet ve sömürünün en çok görüldüğü alanlardan biri ticari işletmeler... Özellikle giyim ve gıda sektöründe hayvan sömürüsü çok yaygınken, dünyanın birçok yerinden hayvanlara şiddet görüntüleri sık sık gündeme geliyor. Son olarak İngiltere'deki en büyük süpermarketlerin domuz eti tedarikçisi Cranswick'in kendisini tanıttığı gibi "vicdanlı bir çiftlik" olmadığı ortaya çıktı.

İnternet sitesinde, "vicdanlı çiftlik" ibaresi olan ve yeşillikler içinde otlayan domuzların fotoğraflarının yer aldığı çiftlikte, korkunç bir şiddet iklimi olduğu öğrenildi. The Daily Mail'in haberine göre; domuzların işçiler tarafından düzenlediği şiddet ve işkenceye maruz bırakıldığı anlaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, bir çiftlik çalışanının bir domuz yavrusunu arka ayaklarından yakalayıp yere çarptığı anlar yer aldı.

Bir başka anda ise domuzların tekmelenip metal çubuklarla dövüldüğü ve hayvanların çığlıklar içinde öldürüldüğü görüldü. Bir işçinin de sürgü tabancasıyla domuzlara birkaç el ateş ederek öldürmeye çalıştığı fark edildi. Ayrıca bazı domuz yavrularının da işçiler tarafından kuyruklarının kesildiği ve dişlerinin kırıldığı görüldü.

MARKETLERDEN FLAŞ HAMLE

İşkence görüntülerinin infial yaratması sonrasında Sainsbury's, Tesco ve Morrisons adlı marketler, bu çiftlikten tedariklerini askıya aldıklarını açıkladı.

Kesilecek hayvanları dahi bu şekilde işkenceyle öldürmek, İngiltere yasalarınca suç olarak kabul ediliyor. Özellike "domuz yavrusu vurma" adında özel bir suç bulunuyor ve cezai yaptırım öngörüyor. Domuz yavruları, ancak zayıf veya hasta ise acı çektirilmeden öldürülebiliyor. Ardından da kayıtlı bir şekilde yakma işlemi gerçekleştiriliyor.

Hayvan hakları savunucuları ve bazı milletvekilleri, paylaşılan videoları "mide bulandırıcı" ve "korkunç" olarak nitelendirerek kınadıklarını açıkladı ve Cranswick'in soruşturulması gerektiğini ifade etti. Hayvan hakları grubu Animal Justice Project, bu çiftlikte hayvan refahı ve tüketici yasalarının birçok kez ihlal edildiğini belirterek yasal işlem başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi