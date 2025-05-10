Adana’da Atı Araca Bağlayıp Trafikte Götüren İki Kişi Tutuklandı

Adana’da atı otomobilin arkasına bağlayarak trafikte seyreden sürücü S.T. ve at sahibi A.Ç., hayvan istismarı ve trafik güvenliğini tehlikeye atma suçlarından tutuklandı.

Adana’da Atı Araca Bağlayıp Trafikte Götüren İki Kişi Tutuklandı

Adana’nın Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü’nde, 10 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olayda, S.T. adlı sürücünün kullandığı otomobile, A.Ç.’ye ait bir at bağlanarak trafikte seyredildi. Hayvana eziyet eden bu görüntüleri vatandaşlar sosyal medyada paylaşınca polis harekete geçti.

Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü S.T.’ye trafiği tehlikeye düşürmekten 1.986 TL para cezası uyguladı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ise S.T. ve at sahibi A.Ç.’yi evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, hayvan istismarı ve trafik güvenliğini tehlikeye atma suçlamalarıyla mahkemece tutuklandı.

Olay, sosyal medyada büyük tepki çekerken, hayvan hakları savunucuları kararı memnuniyetle karşıladı. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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