Adana’da Çocukların Otomobil Kaputunda ve Bagajında Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Adana’nın Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi’nin ara sokaklarında çekilen görüntüler, görenleri hayrete düşürdü. Bir otomobilin bagajında ve kaputunda çok sayıda çocuğun tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tıka basa dolu otomobilin içinde bulunan çocuklardan bazıları, açık kapılardan sarkarak adeta kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuğa aldırış etmeyen sürücü, aracıyla sokaklarda ilerleyerek gözden kayboldu. Görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yetkililerin bu tür tehlikeli durumlara karşı önlem alması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.

Kaynak: İHA