İzmir Bayraklı’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ruhsatsız tabancalar, sentetik haplar ve esrar bulundu.

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İzmir Bayraklı’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı. Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün Z.Ç. (26), E.K. (29) ve M.K.Ç. (14) adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 664 adet sentetik hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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Kaynak: İHA

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