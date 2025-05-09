Trabzon’da 3 Bin 200 Metrede Karla Mücadele: Kırklar Mescidi Yolu Açıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası’nda, Bayburt-Trabzon sınırında yer alan Kırklar Dağı’nda yoğun bir çalışma yürüten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, 3 bin 200 metre rakımda bulunan Kırklar Mescidi’ne ulaşımı sağlayan yolu ulaşıma açtı. Mayıs ayına rağmen zorlu doğa koşullarıyla mücadele eden ekipler, iş makineleriyle yer yer 4 metreyi bulan kar yığınlarını temizleyerek yaklaşık 3 kilometrelik yolu erişilebilir hale getirdi.

Karla kaplı güzergâhın açılmasıyla, yaylaya çıkan vatandaşların ulaşımı kolaylaşırken, Kırklar Mescidi’ne gelenler Cuma namazını kılma imkânı buldu. Bölge halkı için önemli bir ziyaret noktası olan mescide erişim sağlayan çalışma, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarının mevsim şartlarına bağlı olarak devam edebileceğini belirtti.

Kaynak: İHA