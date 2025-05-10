Odunpazarı’nda Turist Yoğunluğu: Anneler Günü Öncesi Hareketlilik

Eskişehir Odunpazarı, Anneler Günü öncesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Tarihi bölgede hediyelik eşya dükkanlarında yoğunluk yaşanırken, ziyaretçiler fotoğraf çekmeyi unutmadı.

Odunpazarı’nda Turist Yoğunluğu: Anneler Günü Öncesi Hareketlilik

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesi, serin havaya rağmen hafta sonu ve Anneler Günü öncesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle dolup taştı. Günübirlik ve hafta sonu gezileri için sıkça tercih edilen Odunpazarı, 10 Mayıs 2025 tarihinde hem Eskişehirlilerin hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Bölgedeki hediyelik eşya dükkanlarında magnet, anahtarlık ve diğer yerel ürünlere yönelik alışveriş yoğunluğu yaşanırken, çok sayıda gezi grubunun da tarihi mekanları gezdiği gözlendi. Ziyaretçiler, Odunpazarı’nın renkli sokaklarında ve tarihi dokusunda fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Bölgedeki kalabalık, esnafın yüzünü güldürürken, Odunpazarı’nın turizmdeki cazibesini bir kez daha ortaya koydu.

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Kaynak: İHA

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