Eskişehir’de Cumhuriyet Kupası’nın Sahibi, Odunpazarı Başkanlık Oldu

EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Belediye Çalışanları Futbol Turnuvası” sona erdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva, ESKİ Futbol Sahası’nda gerçekleştirildi. Bu yıl 18’inci kez düzenlenen turnuvada EBB ve Odunpazarı Belediyesi personelinden oluşan 14 takım, şampiyonluk mücadelesi verdi.

Belediye çalışanlarının yeşil sahada ter döktüğü turnuvanın final maçı büyük bir heyecana sahne olurken, Odunpazarı Başkanlık ve EBB Park Bahçeler takımının karşılaştığı final maçı golsüz geçti. Şampiyonu belirlemek için penaltılara kalan maçta Odunpazarı Başkanlık, EBB Park Bahçeleri 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu.

Turnuvanın ödül törenine EBB Başkan Vekili Hasan Ünal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, belediye bürokratları, meclis üyeleri ve çok sayıda sporsever katıldı.

Odunpazarı Başkanlık takımına Hasan Ünal şampiyonluk ödülünü verirken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ikinci olan EBB Park Bahçelere, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ESTRAM’a üçüncülük ödülünü, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Emre Genç de ESTRAM’a centilmenlik ödülünü takdim etti.

Kaynak: ANKA