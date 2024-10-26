29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası Başladı

Osmangazi Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası” başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası Başladı

Osmangazi Belediyesi’nin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası’na katılan geleceğin şampiyonları korta çıktı. Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuva, 68 erkek ve 71 kız olmak üzere toplam 139 sporcunun katılımıyla başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası Başladı - Resim : 1

Tek maç ve üç set üzerinden yapılacak eleme karşılaşmaları sonunda son 16’ya kalan minik tenisçiler, yarın yapılacak yarı final ve final müsabakalarında mücadele edecek. Turnuva, beyaz grup ve kırmızı grup olmak üzere iki grup olarak yapılacak. Turnuvanın sonunda her iki grupta da ilk 4’e girmeyi başaran kız ve erkek sporcular, kupa ve madalyalarını törenle alacak.

Kaynak: ANKA

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