Beyrut Saldırısı Trump’ı Çıldırttı: Netanyahu'ya Telefonda Küfür Etmiş

ABD'yle İran'ın bugün barış anlaşmasına imza atması beklenirken İsrail'in Lübnan'ı başkenti Beyrut'a saldırması gerilimi tırmandırdı. Saldırıya öfkelenen ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak küfür ettiği ortaya çıktı.

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Beyrut Saldırısı Trump’ı Çıldırttı: Netanyahu'ya Telefonda Küfür Etmiş
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ABD-İran arasında barış anlaşmasının imzalanmasının beklendiği kritik günde İsrail’in Beyrut saldırısı Orta Doğu’da tansiyonu yükseltti. İran, saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. Tansiyon yeniden yükselince ABD Başkanı Donald Trump'ın, harekete geçtiği öğrenildi.

NETANYAHU'YA ÖFKE DOLU SÖZLER

Trump, Fox News kanalına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefonda görüştüğünü bildirdi. Kanal muhabirinin aktardığına göre, Trump, İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek, İsrail Başbakanı Netanyahu için "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok" dedi. Trump'ın görüşmede ayrıca Netanyahu'yla "Sen ne yaptığını sanıyorsun a.... k......?" dediği aktarıldı.

İRAN'A SALDIRMAMASI İÇİN TAVİZ VERECEK

İsrail Kanal 12'nin aktardığına göreyse Trump, İran'ın İsrail’e yanıt vermemesine ödül olarak bir taviz açıklayacak.

ANLAŞMA NE ZAMAN?

Trump, İran'la bugün imzalanması planlanan mutabakat zaptına ilişkin, "Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi. Sanırım imza töreni bugün, önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşecek" dedi. Trump, İran'la anlaşmanın 2-3 saat içinde elektronik olarak, gelecek hafta Avrupa'da bir yerde de yüz yüze imzalanacağına inandığını aktardı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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