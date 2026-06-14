Trump İsrail'in Lübnan Saldırısını 'Zamansız' Buldu: Barışa Çok Yakınız, Bunu Mahvetmeyelim'

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Lübnan saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada "Bu sabah Beyrut'a yönelik gerçekleştirilen saldırı yaşanmamalıydı; özellikle de İran ile bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız özel bir günde. İsrail'in tehditlere karşı kendini savunma hakkı vardır, ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük ve önemsizdi" dedi.

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Trump İsrail'in Lübnan Saldırısını 'Zamansız' Buldu: Barışa Çok Yakınız, Bunu Mahvetmeyelim'
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ABD'yle İran'ın bugün barış anlaşmasına imza atması beklenirken İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ağır saldırıda bulundu. İran, bu saldırıya karşılık vermeye hazırlanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Beyrut'a yönelik gerçekleştirilen saldırı yaşanmamalıydı; özellikle de İran'la bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız özel bir günde. İsrail'in tehditlere karşı kendini savunma hakkı vardır, ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük ve önemsizdi. Kimse zarar görmedi, yaralanmadı ya da hayatını kaybetmedi ve bu önemli süreci sekteye uğratmamalıdır.

Bölgeye, Lübnan da dahil olmak üzere, barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar geri adım atmalıdır. İsrail'in Lübnan'ın hiçbir yerinde artık saldırı düzenlememesi gerektiği gibi, Hizbullah da dahil olmak üzere hiçbir tarafın İsrail'e yönelik saldırı gerçekleştirmemesi gerekir. Bu, uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim!"

Kaynak: Haber Merkezi

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