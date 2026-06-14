İran Duyurdu: Hürmüz Boğazı Derhal Açılacak, Nükleer Silah Üretmeyeceğiz

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ABD ile İran arasında aylardır devam eden görüşmelerde kritik bir eşiğe gelindi.

NÜKLEER SİLAHTAN VAZGEÇİLDİ

Reuters'a konuşan kaynaklara göre taraflar, savaşın sona erdirilmesi ve bölgesel gerilimin düşürülmesine yönelik kapsamlı bir çerçeve anlaşması üzerinde büyük ölçüde uzlaşma sağladı.

Taslak metinde İran'ın nükleer silah edinmemeyi taahhüt ettiği, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceğine ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığı belirtilirken, ABD'nin ise İran'a yönelik bazı yaptırımları kaldırması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması yönünde adım atacağı ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI DERHAL AÇILACAK

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası enerji trafiğine açılması bekleniyor. Ancak Tahran yönetimi, anlaşmanın siyasi, hukuki ve teknik boyutlarının hâlâ değerlendirildiğini ve nihai kararın henüz verilmediğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi