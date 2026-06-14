ABD-İran Mutabakatı Çöküyor mu? 'Saldırılar Cevapsız Kalmayacak'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirme iradesi gösterememesi ve müzakere sürecinin durması anlamına gelebileceğini dile getirdi. Öte yandan İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının cevapsız kalmayacağını bildirdi.

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ABD-İran Mutabakatı Çöküyor mu? 'Saldırılar Cevapsız Kalmayacak'
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Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

'ABD İRADEDEN YOKSUN YA DA GÜCÜ BULUNMUYOR'

İsrail'in Lübnan'ın Dahiye bölgesine yönelik son saldırılarına tepki gösteren Kalibaf, "Siyonistlerin Dahiye'ye saldırıları ABD'nin verdiği taahhütleri yerine getirme iradesinden yoksun olduğunu ya da bunu yapabilecek gücü bulunmadığını bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

'SÜRECİN DEVAMINDAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

"Kötü polis iyi polis" oyununun eskide kaldığını belirten Kalibaf, "Eğer taahhütlerinizi yerine getirme iradeniz ve kapasiteniz yoksa, (müzakere) sürecinin devamından söz etmek mümkün değil." sözleriyle müzakere sürecinin durabileceği uyarısında bulundu.

'SALDIRILAR CEVAPSIZ KALMAYACAK'

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Denetim Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, Fars Haber Ajansı'na konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı Komutan, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve ülkenin güney bölgelerine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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