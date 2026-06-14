İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3 bin 783'e Çıktı

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 3 bin 783'e ulaştı.

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İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3 bin 783'e Çıktı
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İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 783'e yükseldi, 11 bin 699 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 756 kişinin öldüğünü bildirmişti.

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