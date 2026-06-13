Trump'tan Flaş Açıklama: İran'la Anlaşma Yarın İmzalanacak, Hürmüz Herkese Açık Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın yarın imzalanmasının planlandığını duyurdu. Trump, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı’nın tüm tarafların kullanımına yeniden açılacağını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki yönetim döneminde yapılan nükleer anlaşmayı eleştirerek, yeni metnin İran’ın nükleer silah kapasitesine karşı 'güçlü bir güvenlik duvarı' oluşturduğunu savundu.

İran’ın nükleer silah edinme hedefinden uzaklaştığını savunan Trump, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun 'uygun bir zamanda' imha edilmesinin planlandığını ifade ederek, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini umduğunu vurguladı. Aksi durumda 'nihai bir alternatifin' masada olduğunu belirtti.