Bakan Fidan'dan Yoğun Suriye Diplomasisi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

'BÖLGESEL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN MÜDAHALELER SONA ERMELİ'

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgeye göre; Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’nin güneyini ve Şam’ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti. Bölgesel güvenliği ve Suriye’de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Suriye’de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.

ABD SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Bakan Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’yi hedef alan saldırılarının ve Suriye’nin güneyindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi