Fransa’dan 'Suriye Çağrısı

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunarak, dün ilan edildikten kısa süre sonra çöken ateşkese tüm tarafların saygı göstermesini istedi. Bakanlık açıklamasında “Kesin bir dille kınadığımız sivillere yönelik suistimaller durmalıdır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca “Fransa, Suriye’nin geçiş otoritelerinin ve Süveyda bölgesi liderlerinin diyaloğa dönme çabalarını destekliyor ve Suriye’nin birliğini, istikrarını ve egemenliğini, ayrıca tüm Suriyelilerin güvenliğini güçlendirecek kalıcı bir anlaşma çağrısı yapıyor’’ ifadelerine yer verildi.

AB VE KİK’TEN TEPKİ

Avrupa Birliği de çatışmalardan “kaygı duyduğunu” belirterek, İsrail’in Suriye’deki hedeflere yönelik saldırılarının ardından “tüm dış aktörleri Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı göstermeye” çağırdı.

Körfez İşbirliği Konseyi ise İsrail’in saldırılarının ardından yaptığı açıklamada “İsrail işgal güçlerinin Suriye’ye yönelik saldırılarını en güçlü ifadelerle kınıyor ve reddediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA