ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan İsrail'in Suriye'ye Saldırılarına İlişkin Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırıları sonrası, “Çatışmaların durması için tüm taraflarla görüşüyoruz,” diyerek endişelerini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan İsrail'in Suriye'ye Saldırılarına İlişkin Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam ve çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Süveyde bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı. Rubio, “İsrail’in Suriye’deki saldırılarından büyük endişe duyuyoruz. İlgili tüm taraflarla görüşüyoruz ve çatışmaların durmasını istiyoruz,” diyerek bölgedeki gerilimin sona ermesi için diplomatik çabaların sürdüğünü vurguladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Kuzey Komutanı Tümgeneral Uri Gordin, saldırıların Suriye rejimi hedeflerini vurmak ve Dürzi toplumuyla çatışan rejim güçlerine karşı “kararlı bir şekilde” hareket etmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Rubio, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Suriye meselesiyle ilgili taraflarla iletişim halindeyiz ve durumu yakından takip ediyoruz. Umarız bugün içinde yeni gelişmeler paylaşabiliriz” dedi.

İsrail Son 24 Saatte 100'e Yakın Filistinliyi Daha Katlettiİsrail Son 24 Saatte 100'e Yakın Filistinliyi Daha KatlettiDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD
ABD'de Üretici Enflasyonu Haziranda Yıllık Yüzde 2,3 Oldu ABD'de Üretici Enflasyonu Haziranda Yıllık Yüzde 2,3 Oldu
Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar
Yapay Zeka Enerji Tasarrufunun Yollarını Arıyor Yapay Zeka Enerji Tasarrufunun Yollarını Arıyor
Arabaya Bir Kase Su Koyun Yakıt Harcamasını Yarı Yarıya Düşürün! Şoförler Tasarrufun Sırrını Çözdü Arabaya Bir Kase Su Koyun Yakıt Harcamasını Yarı Yarıya Düşürün! Şoförler Tasarrufun Sırrını Çözdü
ÇOK OKUNANLAR
Çalışma Hayatında Yeni Dönem Başladı: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak Çalışma Hayatında Yeni Dönem: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak
İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığını Vurdu! Şam'da Art Arda Patlama Sesleri Şam Bombardıman Altında: İsrail İki Kere Vurdu: Şara'dan İlk Açıklama Geldi
600 Bin Kamu İşçisi Bu Haberi Bekliyordu! 2025 Kamu İşçisi Zam Oranları Ne? Hükümetin Üçüncü Zam Teklifi Ortaya Çıktı Hükümetin Üçüncü Zam Teklifi Ortaya Çıktı
İmamoğlu Davasında Beraat Kararı İmamoğlu Davasında Flaş Karar
'Terörsüz Türkiye' Süreci İçin Diplomasi Trafiği: İmralı Heyeti, Devlet Bahçeli ile Görüşüyor İmralı Heyetinden Bahçeli ile Görüşme Sonrası İlk Açıklama