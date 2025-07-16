ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan İsrail'in Suriye'ye Saldırılarına İlişkin Açıklama

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam ve çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Süveyde bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı. Rubio, “İsrail’in Suriye’deki saldırılarından büyük endişe duyuyoruz. İlgili tüm taraflarla görüşüyoruz ve çatışmaların durmasını istiyoruz,” diyerek bölgedeki gerilimin sona ermesi için diplomatik çabaların sürdüğünü vurguladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Kuzey Komutanı Tümgeneral Uri Gordin, saldırıların Suriye rejimi hedeflerini vurmak ve Dürzi toplumuyla çatışan rejim güçlerine karşı “kararlı bir şekilde” hareket etmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Rubio, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Suriye meselesiyle ilgili taraflarla iletişim halindeyiz ve durumu yakından takip ediyoruz. Umarız bugün içinde yeni gelişmeler paylaşabiliriz” dedi.

Kaynak: DHA