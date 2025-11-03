Bakan Fidan'dan Çarpıcı Gazze Mesajı! 'Türkiye Hazır'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Gazze konulu toplantıda, bölgedeki ateşkes ve insani yardım süreci ele alındı. Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Katar ve BAE temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Fidan, "ABD Başkanı Trump’ın Gazze planı dünyadan olumlu dönüşler aldı ancak İsrail ateşkesi düzenli olarak ihlal ediyor, yardımların ulaşmasını engelliyor" dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMA 'BASKI' ÇAĞRISI

Fidan, "Hamas yönetimi bir komiteye devretmeye hazır ancak İsrail yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Uluslararası toplumun bu konuda baskı oluşturması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin barış için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirten Fidan, "Gazze’ye gönderilecek görev gücünün yetki ve çerçevesinin netleşmesi gerekiyor. Biz de buna göre katkı sunarız" dedi.

Fidan, devamında şu ifadeleri kullandı: "Orta Doğu tarih boyunca krizlerin içinde oldu ama her zaman ortak bir çıkış yolu buldu. Gazze’de soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz, bu süreç sabır ve kararlılık gerektiriyor."

Kaynak: AA