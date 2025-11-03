Belediye Başkanına Kanlı Suikast! Silahlı Saldırıda Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meksika bir kez daha siyasi şiddetle sarsıldı. Michoacan eyaletine bağlı Uruapan kentinin Belediye Başkanı Carlos Alberto Manzo Rodriguez, Ölüler Günü kutlamaları sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sert güvenlik politikalarıyla bilinen ve halk arasında “Meksikalı Bukele” lakabıyla tanınan Rodriguez’in ölümü, ülkede büyük yankı uyandırdı.

MEYDANDA KURŞUN YAĞMURU

Olay, cumartesi akşamı kentin tarihi meydanında düzenlenen Ölüler Günü etkinliği sırasında meydana geldi. Yüzlerce kişinin bulunduğu alanda kimliği belirsiz bir saldırgan, belediye başkanına yedi el ateş açtı.



Savcılıktan yapılan açıklamada, Rodriguez’in hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Saldırıda bir belediye meclis üyesi ile bir korumanın da yaralandığı bildirildi.

“KORKAKÇA BİR SALDIRI”

Federal Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, saldırının “korkakça bir eylem” olduğunu vurgulayarak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını söyledi. Yapılan ilk incelemelerde, saldırıda kullanılan silahın bölgede faaliyet gösteren rakip kartellerin çatışmalarında kullanılan silahlarla eşleştiği tespit edildi.

KARTELLERLE MÜCADELE İÇİN DESTEK İSTEMİŞTİ

Manzo Rodriguez, son aylarda sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum’a çağrıda bulunarak, uyuşturucu kartellerine karşı federal destek talep etmişti. Ayrıca Michoacan Valisi Alfredo Ramirez Bedolla ve eyalet polis teşkilatını yolsuzlukla suçlamış ve bu açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

MICHOCAN’DA ŞİDDET SARMALI

Michoacan, Meksika’nın en tehlikeli bölgelerinden biri olarak biliniyor. Uyuşturucu rotaları ve yasa dışı ticaret alanları için rekabet eden çeteler, bölgede sık sık kanlı çatışmalara neden oluyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin sert güvenlik politikalarından esinlenen Rodriguez, benzer bir mücadele anlayışıyla hareket ediyordu. Bu nedenle halk arasında “Meksikalı Bukele” olarak anılıyordu.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Belediye Başkanı’nın ölüm haberinin ardından Uruapan sokakları karıştı. Yüzlerce kişi, Rodriguez’in fotoğraflarını taşıyarak adalet talep etti. “Adalet istiyoruz!” sloganları atan kalabalık, hükümeti suç çetelerine karşı daha güçlü önlemler almaya çağırdı. Uruapan’da yaşanan bu suikast, Meksika’da yerel yöneticilere yönelik artan saldırıların son örneği olarak ülke gündeminin zirvesine yerleşti.

Kaynak: DHA