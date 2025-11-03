İsrail’de Ayrımcı Yasa: Netanyahu İmzayı Attı! Filistinlilere İdam Yolu Açıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısına destek verdiği bildirildi. Tartışmalı tasarı, ülkede gündem oldu.

Son Güncelleme:
İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını içeren yasa teklifini ele aldı. Komitede konuşan Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, daha önce Gazze’deki İsrailli esirlerin güvenliği nedeniyle tasarıya karşı olduğunu hatırlattı. Ancak, esirlerin serbest bırakılmasının ardından artık yasa tasarısını desteklediğini açıkladı.

NETANYAHU’DAN AÇIK DESTEK

Gal Hirsch, Başbakan Netanyahu’nun da Filistinli tutuklulara idam cezasını öngören düzenlemeye destek verdiğini söyledi. Böylece hükümet cephesinde tasarıya ilişkin tutum netleşti. Komite, yasa teklifini kabul ederek Meclis gündemine alınmasının önünü açtı.

İsrail’de Ayrımcı Yasa: Netanyahu İmzayı Attı! Filistinlilere İdam Yolu Açıldı - Resim : 1
İsrail Başbakanı Netanyahu

BEN-GVİR’DEN NETANYAHU’YA TEŞEKKÜR

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin sunduğu tasarının komitede kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Netanyahu’ya destek için teşekkür eden Ben-Gvir, mahkemelere takdir hakkı tanınmamasını ve “bir İsrailliyi öldüren her Filistinliye idam cezası verilmesini” savundu.

TASARI MECLİS GÜNDEMİNDE

Tartışmalı teklifin bu hafta içinde İsrail Meclisine gelmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesi için Mecliste üç ayrı oylamada onaylanması gerekiyor.

İSRAİLLİLER MUAF TUTULACAK

Yasa tasarısı, “milliyetçi nedenlerle” bir İsrailliyi öldüren kişilere ölüm cezası verilmesini öngörüyor. Ancak, aynı suçun bir Filistinliye karşı işlenmesi durumunda bu maddenin İsrailliler için geçerli olmayacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Binyamin Netanyahu İsrail Filistin
Son Güncelleme:
