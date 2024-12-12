Avustralya'dan Tüm Dengeleri Değiştirecek Karar! Meta, Google, Alphabet... Hepsinin Eli Kolu Bağlanacak

Teknolojinin gelişmesiyle beraber dijital platformlar ve kullanıcı sayısı da giderek artarken, Avustralya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İletişim Bakanı Michelle Rowland ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Stephen Jones, yılda 250 milyon Avustralya dolarından (160 milyon ABD doları) fazla gelir elde eden teknoloji şirketlerine 1 Ocak 2025 itibarıyla vergi uygulamaya karar verildiğini duyurdu.

Bu şirketler arasında Meta, Google, Alphabet ve ByteDance de yer alıyor. Hükümetin yeni vergisi, Avustralyalı medya kuruluşlarına ödenen parayla dengelenecek ancak verginin boyutu henüz belli değil.

'AMAÇ GELİR ELDE ETMEK DEĞİL'

Hazine Müsteşar Yardımcısı Jones, yaptığı açıklamada, “Asıl amaç gelir elde etmek değil. Umarız hiç gelir elde etmeyiz. Asıl amaç, Avustralya'daki platformlar ve haber medyası işletmeleri arasında anlaşma yapılmasını teşvik etmektir" dedi.

Bu hamle Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta'nın Avustralyalı haber yayıncılarına içerikleri için ödeme yapmak üzere üç yıllık anlaşmaları yenilemeyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Kaynak: AA