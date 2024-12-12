Gazze'ye Dört Bir Yandan Bombardıman! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine yine saldırı düzenledi. Saldırıda insani yardımları koruyanların ve yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı evler hedef alınırken, 37 Filistinli öldürülüp en az 30 kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
Gazze'ye Dört Bir Yandan Bombardıman! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırıları sürüyor. Son olarak İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinin batısında insani yardım kamyonlarının güvenliğini sağlayan kişileri hedef aldığı saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişi de yaralandı.

Gazze'ye Dört Bir Yandan Bombardıman! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1

YERİNDE EDİLMİŞ İNSANLARI HEDEF ALDI

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında Habbaş ailesinden yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı El-Levh ailesinin evini hedef aldığı saldırıyla ilgili Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Refah kentindeki Bahr Caddesi ve Mevasi'deki Nasr Kavşağı'nda da iki ayrı saldırı düzenlediği, saldırılarda ölen ve yaralananların hastanelere nakledildiği bildirildi.

Gazze'ye Dört Bir Yandan Bombardıman! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 2

İsrail ordusunun Gazze kentinin Cela caddesinde bir apartmanın üst katlarına düzenlediği saldırıda 7 Filistinlinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

BM'den Gazze İçin Kritik Hamle! UNRWA'ya Destek Tasarısını Kabul EttiBM'den Gazze İçin Kritik Hamle! UNRWA'ya Destek Tasarısını Kabul EttiDünya
İsrail Saldırılarını Artırdı: Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 786 Olduİsrail Saldırılarını Artırdı: Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 786 OlduDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Patates Salatasına Lezzet Katıyor! Deneyen Hep Böyle Hazırlıyor Patates Salatasına Lezzet Katıyor! Deneyen Hep Böyle Hazırlıyor
Kan Donduran Olay! Gayrimenkul Devi Kardeşlerin Seks Ticareti İfşa Oldu Gayrimenkul Devi Kardeşlerin Seks Ticareti İfşa Oldu
Tüm Dünya'nın Gözü Suriye'de: Esad'ın Devrilmesinin Ardından İsrail'den 310 Hava Saldırısı Esad'ın Devrilmesinin Ardından İsrail'den 310 Hava Saldırısı
Lokum Gibi Et Pişirmenizi Sağlayacak Öneri! Ete Lezzet Katıyor Lokum Gibi Et Pişirmenizi Sağlayacak Öneri! Ete Lezzet Katıyor