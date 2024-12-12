Gazze'ye Dört Bir Yandan Bombardıman! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırıları sürüyor. Son olarak İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinin batısında insani yardım kamyonlarının güvenliğini sağlayan kişileri hedef aldığı saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişi de yaralandı.

YERİNDE EDİLMİŞ İNSANLARI HEDEF ALDI

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında Habbaş ailesinden yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı El-Levh ailesinin evini hedef aldığı saldırıyla ilgili Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Refah kentindeki Bahr Caddesi ve Mevasi'deki Nasr Kavşağı'nda da iki ayrı saldırı düzenlediği, saldırılarda ölen ve yaralananların hastanelere nakledildiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin Cela caddesinde bir apartmanın üst katlarına düzenlediği saldırıda 7 Filistinlinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA