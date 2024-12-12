Kan Donduran Olay! Gayrimenkul Devi Kardeşlerin Seks Ticareti İfşa Oldu

BUSE YILMAZ

Dünyada son yıllarda kadınlara yönelik sistematik cinsel saldırı ve seks ticareti giderek yaygınlaşırken, özellikle iş insanı Jeffrey Epstein ya da rap prodüktörü Diddy gibi varlıklı ve güçlü isimlerin büyük fuhuş ağları kurmaları birer birer ifşa oluyor. Son olarak ABD'nin Florida eyaletinden üç zengin kardeş, uluslararası seks ticareti yapmakla suçlanıyor.

Olayla ilgili iddianamede, çok büyük ve tanınan bir gayrimenkul işinin patronu olan 38 yaşındaki Tal Alexander, kendisi gibi emlak patronu olan 37 yaşındaki kardeşi Alon Alexander ve onun aileye ait özel güvenlik şirketinde yönetici olan ikizi Oren Alexander'ın adı geçiyor.

BİRLİKTE SALDIRIYORLARDI

İddianamede, üç kardeşin suçlarının 2010 yılına kadar gittiği belirtilirken, savcılar yaptıkları açıklamada, "kardeşlerin güç ve servetlerini kullanarak kadınlara cinsel saldırıda bulunma ve seks ticareti oluşturma fırsatı yarattıklarını" bildirdi. Savcılar, kadınlara cinsel saldırıda bulunmadan önce onlarla flört eden kardeşlerin, belirtilmeyen sayıda olayda, kadınlara birlikte cinsel saldırıda bulunduklarını söyledi.

ÖNCEDEN PLANLAYIP KADINLARI UYUŞTURDULAR

Kadınların lüks deneyimler vaadiyle tuzağa düşürüldüğünü bildiren savcılar, saldırıların önceden planlanıp kadınların uyuşturulduğunu ifade etti. Ayrıca kardeşlerin kadınları araştırarak etkinliklerine davet etmeden önce "yeterince çekici" olup olmadıklarına karar verdikleri aktarıldı.

İddianameye göre Alexander kardeşler, "seks ticareti" ve "seks kaçakçılığı yapmak için komplo kurmak" gibi federal suçlamalarla yargılanacak. Haklarında açılan cinsel saldırı davaları sonrası ilk kez bu yıl soruşturma altına alınan üç kardeş, suçlamaları reddediyor.

Kaynak: Haber Merkezi