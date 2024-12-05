Netflix Bu Televizyonlarda Artık Çalışmayacak: Son Tarih Belli Oldu

NETFLİX BU TELEVİZYONLARDA ÇALIŞMAYACAK

Samsung ve LG Smart TV'ler: 2014'ten önce üretilen ve güncellemeler için uyumlu olmayan tv'ler.

Sony Bravia Smart TV: W95, W85, X85, X9 ve X95 serisi.

Panasonic Smart TV: 2014'ten eski TV'ler veya uygulama için gereken minimum özelliklere sahip olmayan modeller.