Netflix Bu Televizyonlarda Artık Çalışmayacak: Son Tarih Belli Oldu

Dijital platformların en popüler isimlerinden biri olan Netflix, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle bu televizyonlarda artık çalışmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Netflix Bu Televizyonlarda Artık Çalışmayacak: Son Tarih Belli Oldu - Resim: 1

Dijital dünyanın devlerinden Netflix, önemli bir değişikliğe gidiyor. Milyonlarca kullanıcının vazgeçilmezi haline gelen platform, eski televizyon modelleri için desteğini sonlandırma kararı aldı. 1 Ocak itibarıyla belirli modeldeki televizyonlarda Netflix uygulamasına erişim mümkün olmayacak.

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Netflix Bu Televizyonlarda Artık Çalışmayacak: Son Tarih Belli Oldu - Resim: 2

Bu karar, özellikle eski model bir televizyona sahip olan kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. Netflix'in bu adımı, teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanıcıların daha yüksek çözünürlüklü, akıllı özelliklere sahip yeni televizyonlara yönelmesiyle alındı.

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Netflix Bu Televizyonlarda Artık Çalışmayacak: Son Tarih Belli Oldu - Resim: 3

NETFLİX BU TELEVİZYONLARDA ÇALIŞMAYACAK

Samsung ve LG Smart TV'ler: 2014'ten önce üretilen ve güncellemeler için uyumlu olmayan tv'ler.

Sony Bravia Smart TV: W95, W85, X85, X9 ve X95 serisi.

Panasonic Smart TV: 2014'ten eski TV'ler veya uygulama için gereken minimum özelliklere sahip olmayan modeller.

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