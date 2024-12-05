Netflix Bu Televizyonlarda Artık Çalışmayacak: Son Tarih Belli Oldu
Dijital platformların en popüler isimlerinden biri olan Netflix, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle bu televizyonlarda artık çalışmayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Dijital dünyanın devlerinden Netflix, önemli bir değişikliğe gidiyor. Milyonlarca kullanıcının vazgeçilmezi haline gelen platform, eski televizyon modelleri için desteğini sonlandırma kararı aldı. 1 Ocak itibarıyla belirli modeldeki televizyonlarda Netflix uygulamasına erişim mümkün olmayacak.
Bu karar, özellikle eski model bir televizyona sahip olan kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. Netflix'in bu adımı, teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanıcıların daha yüksek çözünürlüklü, akıllı özelliklere sahip yeni televizyonlara yönelmesiyle alındı.
NETFLİX BU TELEVİZYONLARDA ÇALIŞMAYACAK
Samsung ve LG Smart TV'ler: 2014'ten önce üretilen ve güncellemeler için uyumlu olmayan tv'ler.
Sony Bravia Smart TV: W95, W85, X85, X9 ve X95 serisi.
Panasonic Smart TV: 2014'ten eski TV'ler veya uygulama için gereken minimum özelliklere sahip olmayan modeller.