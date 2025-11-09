Avrupa ve Afrika’yı Birleştirecek Dev Tünel: 6 Milyar Euroya Mal Olacak

Avrupa ile Afrika’yı deniz altından birbirine bağlayacak 14 kilometrelik dev tünel için hazırlıklar başladı. İspanya ve Fas’ın ortak projesi, 2030 Dünya Kupası’na yetiştirilecek ve iki kıta arasındaki ulaşımı kökten değiştirecek.

Avrupa ile Afrika’yı deniz altından birbirine bağlayacak 14 kilometrelik ve 900 metre derinliğindeki tünel için hazırlıklar başladı. Projenin, 2030 Dünya Futbol Kupası’na yetiştirilmesi planlanıyor. İspanya, Fas ve Portekiz’in ortaklaşa düzenleyeceği turnuva öncesinde, tünelin iki kıta arasındaki ulaşımı köklü şekilde değiştirmesi hedefleniyor.

2030 DÜNYA KUPASI’NDA SEMBOLİK AÇILIŞ

Tünelin açılışı için sembolik tarih olarak 2030 Dünya Futbol Kupası belirlendi. Organizasyon, İspanya, Fas ve Portekiz’in ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İspanya ve Fas hükümetleri, projenin hem siyasi hem de ekonomik boyutlarda güçlü bir iş birliği ile ilerlediğini duyurdu.

CEBELİTARIK BOĞAZI’NDAN AKDENİZ ALTINA

Cebelitarık Boğazı altına tünel açma fikri 1930’lardan bu yana gündemdeydi. 2023 yılında İspanya ve Fas, yeni jeoteknik analizler için 2,3 milyon Euro yatırım yaparken, 2025’te yeni bir fizibilite çalışması başlatıldı. İspanyol-Fas ortak ekibi, uluslararası uzmanlarla birlikte tünelin tasarımını yürütüyor.

6 MİLYAR EURO’LUK DEV YATIRIM

Tünel kazma teknolojilerinde ve dev sondaj makinelerinin temininde uzmanlığıyla bilinen İspanyol Herrenknecht Ibérica şirketi, proje için fizibilite çalışması yapacak. Tünel, Fas’ın Tangier kenti ile İspanya’nın Punta Paloma bölgesini birbirine bağlamayı hedefliyor. Haziran 2025’te tamamlanması planlanan fizibilite çalışmasının maliyeti ise 6 milyar euro olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

