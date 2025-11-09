Trump’tan Eski ABD Başkan Obama’nın Sağlık Reformuna Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ‘Obamacare’ sigorta programının kaldırılmasını ve bu kapsamda sağlık sigorta şirketlerine aktarılan ödemelerin doğrudan vatandaşlara iletilmesini önerdi.

Son Güncelleme:
Trump’tan Eski ABD Başkan Obama’nın Sağlık Reformuna Tepki
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Obamacare’ kapsamında sigorta şirketlerine her yıl yüz milyarlarca dolar gönderildiğini vurguladı.

Trump, “Obamacare kapsamında sigorta şirketlerine gönderilen yüz milyarlarca doların, halkın daha iyi sağlık hizmetlerini kendilerinin alabilmesi için doğrudan onlara gönderilmesini öneriyorum. Başka bir deyişle, bu paraları büyük ve kötü sigorta şirketlerinden alın ve halka verin. Dünyanın en kötü sağlık hizmeti olan ObamaCare'i sonlandırın” ifadelerini kullandı.

Trump Paylaştı, ABD Karıştı! Beyaz Saray’ın Lüks Banyosu Olay Oldu! Altın Detaylar Dikkat ÇektiTrump Paylaştı, ABD Karıştı! Beyaz Saray’ın Lüks Banyosu Olay Oldu! Altın Detaylar Dikkat ÇektiEkonomi
Zafer Konuşmasında 'Sesi Aç' Diye Seslenmişti: Trump'tan Zohran Mamdani'ye Tehdit Gibi SözlerZafer Konuşmasında 'Sesi Aç' Diye Seslenmişti: Trump'tan Zohran Mamdani'ye Tehdit Gibi SözlerDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Donald Trump Barack Obama
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ABD’de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ABD’de
İsrail Ateşkese Rağmen Öldürüyor! 1 Ayda 241 Can Kaybı İsrail Ateşkese Rağmen Öldürüyor! 1 Ayda 241 Can Kaybı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Alarm Verdi: Yağmur Kapıda! Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili Olacak Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili Olacak
Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Beykoz Sahilinde Korkunç Olay! Balık Tutanların Oltasına Ceset Takıldı Balık Tutanların Oltasına Ceset Takıldı
Kastamonu’da Dehşet! Baba, Oğlunu Öldürdü Kastamonu’da Dehşet! Baba, Oğlunu Öldürdü
Türk Futbolunda Yasa Dışı Bahis Depremi Büyüyor: Interpol Devrede Türk Futbolunda Yasa Dışı Bahis Krizi Büyüyor: Interpol Devrede