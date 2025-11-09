Trump’tan Eski ABD Başkan Obama’nın Sağlık Reformuna Tepki
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ‘Obamacare’ sigorta programının kaldırılmasını ve bu kapsamda sağlık sigorta şirketlerine aktarılan ödemelerin doğrudan vatandaşlara iletilmesini önerdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Obamacare’ kapsamında sigorta şirketlerine her yıl yüz milyarlarca dolar gönderildiğini vurguladı.
Trump, “Obamacare kapsamında sigorta şirketlerine gönderilen yüz milyarlarca doların, halkın daha iyi sağlık hizmetlerini kendilerinin alabilmesi için doğrudan onlara gönderilmesini öneriyorum. Başka bir deyişle, bu paraları büyük ve kötü sigorta şirketlerinden alın ve halka verin. Dünyanın en kötü sağlık hizmeti olan ObamaCare'i sonlandırın” ifadelerini kullandı.
