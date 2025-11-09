Trump’tan Eski ABD Başkan Obama’nın Sağlık Reformuna Tepki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Obamacare’ kapsamında sigorta şirketlerine her yıl yüz milyarlarca dolar gönderildiğini vurguladı.

Trump, “Obamacare kapsamında sigorta şirketlerine gönderilen yüz milyarlarca doların, halkın daha iyi sağlık hizmetlerini kendilerinin alabilmesi için doğrudan onlara gönderilmesini öneriyorum. Başka bir deyişle, bu paraları büyük ve kötü sigorta şirketlerinden alın ve halka verin. Dünyanın en kötü sağlık hizmeti olan ObamaCare'i sonlandırın” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA