ABD’de Hükümet Krizi Havayı Felç Etti: 1700’den Fazla Uçuş İptal

ABD’de hükümetin 39 gündür kapalı kalması, havacılıkta büyük aksamalara yol açtı. FAA’nın talimatıyla 7-9 Kasım arasında 1700’den fazla uçuş iptal edilirken, sadece dün yaklaşık 800 sefer gerçekleşemedi. Hükümetin kapanması sürerse iptaller artacak.

ABD’de federal hükümetin 39 gündür kapalı olması, havacılık sektörünü doğrudan etkiliyor. Ülkede bu hafta sonu 1700’den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Medya raporlarına göre, hava yolu şirketleri Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) yönlendirmesiyle 7-9 Kasım tarihleri arasında planlanan uçuşların önemli bir kısmını durdurdu.

HAVA TRAFİK KONTROLÜNDEKİ EKSİKLİK ETKİLİ

Hükümetin kapalı olması, hava trafik kontrol memurlarının sayısının azalmasına yol açtı. Uzmanlar, uçuş iptallerinin temel nedeninin bu eksiklik olduğunu belirtiyor. Havayolu firmaları ise sorumluluğu hükümet ve Kongre’ye yüklüyor.

İÇ HATLARDA YÜZDE 4 DÜŞÜŞ

FAA’nın verilerine göre, ülkenin en yoğun 40 havalimanında iç hat seferleri yüzde 4 oranında azaltıldı. Sadece dün ABD genelinde yaklaşık 800 uçuş planlandığı halde iptal edildi.

YENİ İPTALLER ÖNGÖRÜLÜYOR

FAA, hükümetin kapanmasının sürmesi halinde hava yolu şirketlerinin 11 Kasım’da uçuşlarının yüzde 6’sını, 13 Kasım’da yüzde 8’ini ve 14 Kasım’da ise yüzde 10’unu iptal etmek zorunda kalacağını açıkladı.

Kaynak: AA

