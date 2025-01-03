Ameliyatını Öne Süren Netanyahu Mahkemeden Ne İstedi?
Prostat ameliyatı olan ve taburcu olduğu açıklanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ameliyatını gerekçe göstererek hakkındaki yolsuzluk davasında vereceği ifadenin ertelenmesini istedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 29 Aralık tarihinde Hadassah Hastanesi'nde prostat ameliyatı olmuştu. Doktoru Netanyahu’nun iyileşme sürecinde olduğunu belirterek, taburcu olduğunu duyurmuştu.
İKİ HAFTA ERTELEME İSTEDİ
Başbakan Netanyahu, geçirdiği ameliyat sonrasında yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle hakkındaki yolsuzluk davasında ifadesinin alınmasının iki hafta ertelenmesi talep etti.
Netanyahu'nun bu talebine ilişkin açıklama yapan İsrail savcılık makamları, erteleme talebine itiraz etmeyeceğini belirtti.
Kaynak: İHA