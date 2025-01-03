O Kentte Artık Toplu Taşıma Ücretsiz

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplu taşıma ücretsiz oldu. Karar, şehrin ulaşım sistemini modernize etme stratejisinin bir parçası olarak açıklandı.

O Kentte Artık Toplu Taşıma Ücretsiz

Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da toplu taşıma, 1 Ocak'tan itibaren ücretsiz hale geldi.

Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic tarafından 30 Aralık 2024 tarihinde kabul edilen ve aynı gün resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte halk ve ziyaretçiler, 1 Ocak itibarıyla kentin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya başladı.

O Kentte Artık Toplu Taşıma Ücretsiz - Resim : 1

Karar, şehrin ulaşım sistemini modernize etme stratejisinin bir parçası olarak açıklandı.

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Kaynak: DHA

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