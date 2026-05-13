Almanya’da Büyük Koalisyona Erken Seçim Şoku

Almanya'da kamuoyu araştırma şirketi Insa tarafından gerçekleştirilen son anket, halkın mevcut yönetim modelinden hızla uzaklaştığını ve 2029 yılındaki genel seçim takviminin öne çekilmesi yönündeki taleplerin ağırlık kazandığını net bir şekilde ortaya koydu.

SEÇMENİN YARISI SANDIK İSTİYOR

Anket sonuçları, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ittifakına olan toplumsal desteğin kritik seviyelere gerilediğini gösteriyor.

Araştırmada öne çıkan temel veriler şu şekilde:

Erken Seçim Yanlıları (Yüzde 49): Katılımcıların yaklaşık yarısı, mevcut koalisyonun 2029'u beklemeden hemen veya normal vaktinden daha önce sona ermesi gerektiğini savunuyor.

Hükümet Destekçileri (Yüzde 32): Koalisyonun görev süresini tamamlamasını veya mevcut yapısıyla devam etmesini isteyenlerin oranı azınlıkta kaldı.

Kararsızlar (Yüzde 19): Sandık veya koalisyonun geleceği hakkında herhangi bir görüş belirtmeyen kesim.

DOĞU İLE BATI ARASINDA KIRILMA

Araştırmanın bölgesel analizleri, Almanya’da siyasi memnuniyetsizliğin coğrafi bir kırılma yaşadığını gösterdi. Eski Doğu Almanya eyaletlerindeki seçmenlerin, Batı Almanya’daki seçmenlere kıyasla erken seçim talebine ve koalisyonun dağılması fikrine çok daha radikal ve güçlü bir destek verdiği belirlendi.

Siyaset uzmanları, bu tablonun ülkede derinleşen bölgesel sosyo-ekonomik ve siyasi farklılıkları tescillediği yorumunda bulunuyor.

Kaynak: AA