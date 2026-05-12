Trump'tan Çin Ziyareti Öncesi İran Mesajı: 'Ya Doğru Olanı Yapacaklar Ya da İşi Bitireceğiz'
ABD Başkanı Trump, Çin ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, İran'daki delilerin nükleer silah edinmesine izin vermek isteyen herkes aptaldır. İran liderleri ya doğru olanı yapacak ya da işi bitireceğiz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
* İran nükleer silaha sahip olamaz. Olamayacak. Bunu biliyorlar ve kabul ettiler. Ancak bana gönderdikleri bu değil. Biz oyun oynamayız.
* İran liderleri ya doğru olanı yapacak ya da işi bitireceğiz. İran sorunu çözüldüğünde petrol fiyatları da düşecek. Ya bir anlaşma yapacağız ya da yerle bir edilecekler. Her iki şekilde de biz kazanacağız." şeklinde konuştu.
