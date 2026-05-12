İki Gün Önce Doğum Günüydü... Oyuncu Alp Balkan Hayatını Kaybetti

Alp Balkan'dan acı haber geldi. Film-San Vakfı, oyuncunun vefat ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Balkan, Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi 'Mahallenin Muhtarları'nda 'Eczacı Bahadır' karakteriyle hafızalarda yer edinmişti.

AÇELYA AKKOYUN’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Oyuncu Açelya Akkoyun, yakın dostu Alp Balkan için yaptığı paylaşımda duygusal ifadeler kullandı. Akkoyun, yıllara dayanan dostluklarını ve birlikte yaşadıkları anıları aktararak, “Seninle çocukluktan beri birlikte olmak… O temiz kalbinle insanlığa öğrettiklerine tanıklık etmek ve bu duyguyla birlikte yol alabilmek… Seni her gördüğümde ilk günkü gibi sarılabilmek, aynı heyecanla “Daha neler yapabiliriz?” diye konuşabilmek benim için bu hayattaki en kıymetli şeylerden biriydi canımın içi Alpcim… Varlığınla Alya’ya, bana, hayata ve çevrendeki herkese kattığın her şey için sana sonsuz teşekkür ediyorum. Sen bu dünyadan sadece geçmedin, insanlığın kalbine çok güzel bir iz bıraktın. Seni çok seviyorum. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Nurun, bizde kalanlarla yaşamaya devam etsin… Bu dünyayı yine aydınlatsın. Canım arkadaşım benim… Allah bütün sevenlerine sabır versin. Mahallenin Muhtarları ekibi ve bütün seyircilerimizin başı sağ olsun.” sözlerini paylaştı.

Oyuncu Çiğdem Tunç, "Alp Balkan'ı, kıymetlimizi, rol arkadaşımızı, yol arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm, dünya yıkıldı başıma. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

