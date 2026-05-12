Siyasette 'Transfer' Yoğunluğu: AK Parti’den 5 Belediye Başkanına Ret

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçmesi siyaset gündemini hareketlendirdi. Gazeteci Hacı Yakışıklı, tv100 ekranlarında AK Parti’ye geçmek isteyen siyasetçiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hacı Yakışıklı’nın aktardığı detaylar şöyle:

* AK Parti’ye yeni geçişlerin kesin ve net bir şekilde olacağını söyleyebilirim. Büyükşehir var, il ve ilçeler var. Şu anda görüşmeler yapılıyor. Parti ismi vermeyelim.

* Benim kast ettiğim Büyükşehir Belediyesi Balıkesir değil. Görüşmeler olgunlaşmadan hangi belediye olduğunu söyleyemem. Balıkesir dışındaki bir Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti’ye geçme hazırlığında olduğunu söyleyebilirim.

* Balıkesir'le görüşmeler olgunlaşmadı. Balıkesir Belediye Başkanı rahatsızdı. Aydın’ın ve Afyonkarahisar’ın yaşadığını Balıkesir de yaşadı. Ama Balıkesir’de bir yerde durdu. Sanki CHP içerisinde bir görüşme trafiği yaşandı.

* Bunu ilk kez açıklıyorum. Şu ana kadar AK Parti’ye geçmek isteyip de kabul edilmeyen 5 belediye başkanı var. Bunun yanı sıra yine AK Parti’ye geçmek isteyip de kabul edilmeyen tanınmış siyasetçiler de var. Bu isimleri ilkesel olarak vermiyorum.

Kaynak: Haber Merkezi