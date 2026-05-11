Özlem Çerçioğlu'ndan Burcu Köksal Mesajı: 'Aynısını Yapacaklar'

AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu, tv100’e yaptığı açıklamalarda CHP’ye yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çerçioğlu, yarın AK Parti'ye katılması beklenen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için şu mesajı verdi: "Burcu Hanım katıldıktan sonra nasıl linçleneceğini göreceksiniz. Beni de dün katılmadan önce övenler, katıldıktan sonra linç ettiler. Burcu Hanım’a da aynısını yapacaklar."

'KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİĞİM İÇİN...'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destek nedeniyle hedef haline geldiğini belirten Çerçioğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim için bana bu muameleyi yaptılar" dedi.

'BENİ KİMSE TEHDİT EDEMEZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın ziyaretine ilişkin de konuşan Çerçioğlu, Didim’de yapılan bir açılışa değinerek, "Koskoca bir park yaptım, parkın açılışına gelmedi" ifadelerini kullandı. Tehdit iddialarına da yanıt veren Çerçioğlu, "Beni kimse tehdit edemez. Benzer bir yol haritası olduğu için Burcu Hanım’la görüşmüştüm" diye konuştu.

