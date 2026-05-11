Özlem Çerçioğlu'ndan Burcu Köksal Mesajı: 'Aynısını Yapacaklar'

CHP'den AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu, "Beni övenler bugün linç ediyor" dedi. Çerçioğlu, Burcu Köksal için de benzer bir sürecin yaşanacağını söyledi.

Son Güncelleme:
Özlem Çerçioğlu'ndan Burcu Köksal Mesajı: 'Aynısını Yapacaklar'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu, tv100’e yaptığı açıklamalarda CHP’ye yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çerçioğlu, yarın AK Parti'ye katılması beklenen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için şu mesajı verdi: "Burcu Hanım katıldıktan sonra nasıl linçleneceğini göreceksiniz. Beni de dün katılmadan önce övenler, katıldıktan sonra linç ettiler. Burcu Hanım’a da aynısını yapacaklar."

'KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİĞİM İÇİN...'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destek nedeniyle hedef haline geldiğini belirten Çerçioğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim için bana bu muameleyi yaptılar" dedi.

'BENİ KİMSE TEHDİT EDEMEZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın ziyaretine ilişkin de konuşan Çerçioğlu, Didim’de yapılan bir açılışa değinerek, "Koskoca bir park yaptım, parkın açılışına gelmedi" ifadelerini kullandı. Tehdit iddialarına da yanıt veren Çerçioğlu, "Beni kimse tehdit edemez. Benzer bir yol haritası olduğu için Burcu Hanım’la görüşmüştüm" diye konuştu.

Burcu Köksal'dan Çarpıcı Açıklama: 'Özgür Özel Burnumdan Getirdi'Burcu Köksal'dan Çarpıcı Açıklama: 'Özgür Özel Burnumdan Getirdi'Siyaset

CHP'den Kritik Hamle: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk EdildiCHP'den Kritik Hamle: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk EdildiGüncel

Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Suç Duyurusunda Bulunacağım'Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Suç Duyurusunda Bulunacağım'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP
Son Güncelleme:
Siyasi Kulislerde Bomba İddia: Burcu Köksal AK Parti'ye Geçiyor Burcu Köksal AK Parti'ye Geçiyor
Burcu Köksal'dan Çarpıcı Açıklama: 'Özgür Özel Burnumdan Getirdi' Burcu Köksal'dan Çarpıcı Açıklama
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Muhittin Böcek ile Oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Özgür Özel'e Poşette 200 Bin Dolar Teslim Ettim' Muhittin Böcek ile Oğlunun İfadesi Ortaya Çıktı: 'Özgür Özel'e Poşette 200 Bin Dolar Teslim Ettim'
Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi
Muhittin Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Bu Arkadaşları Doyuramıyorum, Beni Kurtarın' Muhittin Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı
Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar
Burcu Köksal'dan Çarpıcı Açıklama: 'Özgür Özel Burnumdan Getirdi' Burcu Köksal'dan Çarpıcı Açıklama