Özgür Özel’den Burcu Köksal’a Sert Rest: 'Tehditse Daniskasını Ediyorum!'

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında hem yargıdaki 'itirafçı' trafiğine hem de AK Parti’ye geçeceğini duyuran Burcu Köksal’a yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Tutuklu belediye başkanlarının mal varlıklarına çökülerek 'iftiraya' zorlandığını savunan Özel, Köksal için ise "Ey Burcu Hanım, 2 yıl çabuk geçer. CHP iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse, daniskasını ediyorum ulan!" ifadelerini kaydetti.

Son Güncelleme:
Özgür Özel’den Burcu Köksal’a Sert Rest: 'Tehditse Daniskasını Ediyorum!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup kürsüsünde çok sert açıklamalarda bulundu. Özel, bir yanda Antalya ve Uşak belediye başkanları üzerinden yürütülen operasyonları açıkladı, diğer yanda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti kararına 'haysiyet' vurgusuyla yanıt verdi.

'İTİRAFÇI YAPIYORLAR'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in ifadelerine değinen Özel, yargı eliyle bir 'çirkinlik' sergilendiğini savundu. Gökhan Böcek’in sinir krizi geçirerek ifade imzalamaya zorlandığını iddia eden Özel, "Zuhal Böcek'i İstanbul'a getirmişler. Muhittin Böcek’e 'oğlunun ifadesini doğrula, mallarını geri al' diyorlar. Bu, kişinin nasıl itirafçılığa değil, iftiracılığa zorlandığının resmidir" dedi.

Benzer bir durumun tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için de geçerli olduğunu belirten Özel, Yalım’ın yurt içi ve yurt dışındaki firmalarına 'çöküldüğünü' ve 'itirafçı olursan vereceğiz' denilerek pazarlık yapıldığını öne sürdü.

BURCU KÖKSAL’A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti'ye katılma kararına ilişkin de konuşan Özel, Köksal’ın "Partide siyaset imkanım kalmadı" çıkışına, "Seni o koltuklara biz oturttuk" diyerek tepki gösterdi.

Köksal’ın geçmişte AK Parti grubuna yönelik "Anneme küfredenleri alkışladınız" sözlerini hatırlattı:

"Yarın Afyon’a gidince onu Mustafa Kemal’in partisi değil, annesine küfredeni alkışlayanların grubu karşılayacak."

'TEHDİTSE DANİSKASINI EDİYORUM ULAN!'

Köksal’ın "Özgür Özel beni tehdit etti" iddiasına da yanıt veren Özel, şu resti çekti:

"Ey Burcu Hanım, 2 yıl çabuk geçer. CHP iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse, daniskasını ediyorum ulan! Korkaklar arkada kalsın, biz süngünün üstüne yürüyerek gelenlerin partisiyiz."

Özel, "İktidara yürüyoruz, yürüyelim arkadaşlar!" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Burcu Köksal AK Parti Genel Merkezi'ndeBurcu Köksal AK Parti Genel Merkezi'ndeGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Muhittin Böcek Burcu Köksal
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Germencik Belediyesi’nde 'İhale' Operasyonu: Müdür ve 2 Personel Gözaltında Germencik Belediyesi’nde 'İhale' Operasyonu
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çiftçiye ‘Milyar Dolarlık’ Kalkan: Dev Finansman Paketini Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çiftçiye ‘Milyar Dolarlık’ Kalkan
ÇOK OKUNANLAR
Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü' Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü'
Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında
İki Gün Önce Doğum Günüydü... Oyuncu Alp Balkan Hayatını Kaybetti 2 Gün Önce Doğum Günüydü! Vefat Etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 15 Bin Sözleşmeli Personel Alınacak Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 15 Bin Sözleşmeli Personel Alınacak