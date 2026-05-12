Özgür Özel’den Burcu Köksal’a Sert Rest: 'Tehditse Daniskasını Ediyorum!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup kürsüsünde çok sert açıklamalarda bulundu. Özel, bir yanda Antalya ve Uşak belediye başkanları üzerinden yürütülen operasyonları açıkladı, diğer yanda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti kararına 'haysiyet' vurgusuyla yanıt verdi.

'İTİRAFÇI YAPIYORLAR'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in ifadelerine değinen Özel, yargı eliyle bir 'çirkinlik' sergilendiğini savundu. Gökhan Böcek’in sinir krizi geçirerek ifade imzalamaya zorlandığını iddia eden Özel, "Zuhal Böcek'i İstanbul'a getirmişler. Muhittin Böcek’e 'oğlunun ifadesini doğrula, mallarını geri al' diyorlar. Bu, kişinin nasıl itirafçılığa değil, iftiracılığa zorlandığının resmidir" dedi.

Benzer bir durumun tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için de geçerli olduğunu belirten Özel, Yalım’ın yurt içi ve yurt dışındaki firmalarına 'çöküldüğünü' ve 'itirafçı olursan vereceğiz' denilerek pazarlık yapıldığını öne sürdü.

BURCU KÖKSAL’A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti'ye katılma kararına ilişkin de konuşan Özel, Köksal’ın "Partide siyaset imkanım kalmadı" çıkışına, "Seni o koltuklara biz oturttuk" diyerek tepki gösterdi.

Köksal’ın geçmişte AK Parti grubuna yönelik "Anneme küfredenleri alkışladınız" sözlerini hatırlattı:

"Yarın Afyon’a gidince onu Mustafa Kemal’in partisi değil, annesine küfredeni alkışlayanların grubu karşılayacak."

'TEHDİTSE DANİSKASINI EDİYORUM ULAN!'

Köksal’ın "Özgür Özel beni tehdit etti" iddiasına da yanıt veren Özel, şu resti çekti:

"Ey Burcu Hanım, 2 yıl çabuk geçer. CHP iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse, daniskasını ediyorum ulan! Korkaklar arkada kalsın, biz süngünün üstüne yürüyerek gelenlerin partisiyiz."

Özel, "İktidara yürüyoruz, yürüyelim arkadaşlar!" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi