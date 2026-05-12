ABD'de Tüfekle Katliam Girişimi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Cambridge şehrinde Memorial Drive üzerinde elindeki tüfekle araçların arasına dalan bir saldırgan, trafiğin ortasında dehşet saçtı. Bölgede ayrı araçlardaki 2 kişinin ağır yaralandığı ve ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği aktarıldı.

Middlesex Bölge Savcısı Marian Ryan, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, eyalet polisi ve yasal silah taşıma ruhsatına sahip bir sivilin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilen saldırganın 46 yaşındaki Boston sakini Tyler Brown olduğu duyurdu.

60 EL ATEŞ EDİLDİ

50 ila 60 el ateş edildiğini ve 2 kişinin ağır yaralandığını söyleyen Ryan, saldırganın cinayete teşebbüs ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından yargılanacağını ifade etti.

Kaynak: DHA