Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü'

Ankara’da “Aleyna Çakır” adıyla bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili davada savcılığın açıkladığı mütalaa yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Şüpheli Ümitcan Uygun hakkında istenen hapis cezasını yetersiz bulan Esen ailesi, genç kızın ölümünün intihar değil cinayet olduğunu savunurken, ağabey Himmet Esen’in “Kardeşim bildikleri yüzünden öldürüldü” sözleri gündem yarattı.

Ümitcan Uygun, Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından 18 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor. Şüpheli Uygun hakkında geçtiğimiz günlerde mütalaasını açıklayan savcılık, aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

'İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET'

Yaşanan yeni gelişmenin ardından genç kızın ağabeyi Himmet Esen, "Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah