6 Beldede Mini Seçim Heyecanı: 10 Binden Fazla Seçmen Oy Kullanacak

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’e bağlı 6 beldede yaşayan 10 binden fazla seçmen, 7 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. Belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği için yapılacak seçimler öncesinde partiler çalışmalarını hızlandırırken, beldelerde adeta genel seçim atmosferi oluştu.

CUMHUR İTTİFAKI TEK ADAYLA YARIŞACAK

Cumhur İttifakı, seçim yapılacak 6 beldenin tamamında ortak aday çıkarma kararı aldı. Bu kapsamda AK Parti, Tokat’ın Bağtaşı, Yolüstü ve Çevrecik beldeleriyle Nevşehir’in Mustafapaşa ve Gümüşhane’nin Tekke beldesinde aday gösterdi. MHP ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde seçime kendi adayıyla katılacak. Bu kararla birlikte Cumhur İttifakı, tüm beldelerde tek aday üzerinden yarışa girmiş oldu.

CHP 3 BELDEDE ADAY ÇIKARDI

CHP ise seçimlerde Mustafapaşa, Çevrecik ve Tekke beldelerinde aday gösterdi. Özellikle geçtiğimiz yerel seçimlerde partiler arasında yaşanan oy farklarının düşük olması nedeniyle yarışın oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.

BELDELERDE GENEL SEÇİM HAVASI

Nüfus bakımından küçük ölçekli olmasına rağmen seçim bölgelerinde hareketlilik dikkat çekiyor. Adaylar seçmenlerin desteğini alabilmek için yoğun saha çalışmaları yürütürken; ücretsiz yemek, yaşlılara evde bakım hizmeti, gençlere konut desteği ve doğalgaz gibi birçok vaat öne çıkıyor.

Parti teşkilatlarının da aktif rol aldığı süreçte adaylar kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla birebir temas kuruyor. Önümüzdeki günlerde bazı bakanların da Cumhur İttifakı adaylarına destek vermek amacıyla seçim bölgelerini ziyaret etmesi bekleniyor.

10 BİNDEN FAZLA SEÇMEN OY KULLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu’nun yeniden belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde seçim yapılmasına karar vermesiyle birlikte toplam 10 bin 713 seçmen sandık başına gidecek. Seçimler için toplam 36 sandık kurulacak.

En fazla seçmenin bulunduğu yer, 2 bin 969 seçmenle Gümüşhane merkeze bağlı Tekke beldesi oldu. Burada 9 sandık kurulacak. En az seçmen ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde bulunuyor. Kuşçu’da 710 seçmen iki sandıkta oy kullanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi