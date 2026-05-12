35 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 108 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet edenlere yönelik çalışma yaptı.

Yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynayan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 108 zanlı yakalandı, aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ayrıca, yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplamda 5 bin internet sitesine erişim engeli getirildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de operasyona ilişkin açıklama geldi. Bakan Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zekâ destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5 bin 151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları; vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır.

Bu başarılı operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahise karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA