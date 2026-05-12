Askeri Liselere Giriş Sınavı Sorularının Sızdırılması Soruşturmasında 7 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 2014 Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını örgüt mensuplarına dağıttıkları ve sınavda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Son Güncelleme:
Askeri Liselere Giriş Sınavı Sorularının Sızdırılması Soruşturmasında 7 Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014 Askeri Liselere Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularına erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığı, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği, soru aldığı ve verdiği tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
35 İlde Dev Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 108 Şüpheli Gözaltına Alındı 35 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü' Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü'
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü' Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü'
Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında
Çorum’da Hastane Personeline 'Hırsızlık' Operasyonu Çorum’da Hastane Personeline 'Hırsızlık' Operasyonu
6 Beldede Mini Seçim Heyecanı: 10 Binden Fazla Seçmen Oy Kullanacak 6 Beldede Mini Seçim Heyecanı: 10 Binden Fazla Seçmen Oy Kullanacak
Bodrum’da Lüks Sezon Başladı! Euro Bazlı Menü Tartışma Yarattı Bodrum’da Lüks Sezon Başladı! Euro Bazlı Menü Tartışma Yarattı