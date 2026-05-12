Bodrum’da Lüks Sezon Başladı! Euro Bazlı Menü Tartışma Yarattı

Kurban Bayramı öncesi sezon hazırlıklarını tamamlayan Bodrum’da bazı lüks işletmeler fiyatlarını euro üzerinden belirledi. Lahmacunun 30 euro, hamburgerin ise 42 euroya satıldığı menüler sosyal medyada gündem olurken, gecelik konaklama ücretlerinin 100 bin TL’ye kadar çıktığı belirtildi.

Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarından Bodrum'da her yıl olduğu gibi bu sezon da lüks beach'ler, restoranlar ve oteller fiyatlarını belirledi. Ünlülerin akın ettiği lüks mekanlar ise fiyatlarını euro olarak güncelledi. Mesela gözde bir otel, plaja tek kişi giriş için 230 euro istiyor.

LAHMACUN 30 EURO

Ünlü bir işletme ise menülerini paylaştı. Yeni fiyatlara göre hamburger 42 euro, lahmacun 30 euro, salata 42 euro, pizza ise 40 euro olacak.

100 BİN TL'LİK KONAKLAMA

Sabah'ta yer alan habere göre otellerde ise gecelik konaklama ücretleri 10 bin TL'den başlayıp ultra lüks seçeneklerde 100 bin TL'ye kadar yükseliyor.

ALTERNATİF YERLER DE VAR

Açıklanan ilk fiyatlar herkesin gözünü korkutsa da turizm sektör temsilcileri, bu sezon yerli turistin bütçesine uygun yerler olduğunun da altını çiziyor. Merkez dahil birçok noktada esnaf lokantalarında lahmacunu 200'e, hamburgeri 500 TL'ye yemenin mümkün olduğunu söyleyen yetkililer, "Bütçe dostu ucuz oteller de ilçemizde fazlasıyla var" diyor.

Kaynak: Sabah

