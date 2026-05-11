SGK'dan Kritik Uyarı! İşsizlik Maaşı, İş Göremezlik ve Emekli Maaşınızı Kaybedebilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli, dul ve yetim aylığı kesilmesin diye kayıt dışı çalışmayı talep edenleri ve sigortasız işçi çalıştıran işverenleri uyardı. Bu şekilde çalışmanın emekli maaşının kesilmesinden işsizlik maaşı alamamaya kadar çeşitli sonuçları olduğunu belirten SGK, elden maaş alanların da işverenlerini kendilerine şikayet etmesini istedi.

SİGORTASIZ ÇALIŞMAK İŞÇİ VE İŞVEREN İÇİN YASAL DEĞİL

Kayıt dışı istihdam çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Harun Serttaş’ın imzasıyla hazırlanan açıklamada, işverenlerin sigortasız istihdam sağlama hakkı bulunmadığı gibi, çalışanların da kendi rızalarıyla dahi olsa bu haktan feragat ederek sigortasız çalışmayı talep etmelerinin hukuken mümkün olmadığı belirtildi. Çalışanların sigortasız çalışma taleplerinin kabul edilmesi, işverenler açısından iyi niyetle yapılmış bir esneklik gibi görünse de ciddi yasal ve mali riskler barındırıyor.

FAYDA SAĞLAMAK İSTERKEN ZARARA UĞRAMAYIN

SGK denetimlerinde özellikle emekli, dul ve yetim aylığı alanların, sosyal yardım yararlanıcılarının veya bakmakla yükümlü olunan kişi statüsündekilerin hak kaybı yaşamamak adına zaman zaman kayıt dışı çalışmaya eğilim gösterebildiğini tespit ediyor.

EMEKLİ MAAŞI, İŞSİZLİK SİGORTASI, İŞ GÖREMEZLİK...

Bu kapsamda kayıt dışı çalışan bir kişi emeklilik hakkından mahrum kalıyor, olası bir iş göremezlik durumunda malullük aylığına hak kazanamıyor, vefatı hâlinde, geride bıraktığı ailesi (eş ve çocukları) ölüm aylığı güvencesinden yoksun kalıyor, işsizlik sigortasından faydalanamıyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini kendi bütçesinden ödemek durumunda kalıyor.

SİGORTASIZ ÇALIŞANLARA BİLDİRİN ÇAĞRISI

Sigortasız çalıştırıldığını ya da eksik ücret veya eksik gün bildirimi yapıldığını düşünen çalışanlar, ihbar ve şikâyetlerini ALO 170 üzerinden, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri / Merkezlerine doğrudan, CİMER üzerinden iletebilirler.

Kaynak: Habertürk