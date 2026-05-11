Piyasalarda Haftanın İlk Rakamları: Dolar Sakin, Euro Geriledi

İstanbul serbest piyasası yeni haftaya döviz kurlarında dengeli bir seyirle 'merhaba' dedi. Dolar/TL paritesi, cuma günkü kapanış seviyesi olan 45,3650 liranın hemen üzerinde, 45,3780 liradan işlem gördü. Serbest piyasada doların alış fiyatı ise 45,3760 lira olarak kayıtlara geçti.

EURODA KAN KAYBI

Geçtiğimiz cuma gününü 53,4640 lira satış fiyatıyla tamamlayan euro, yeni haftanın açılışında değer kaybederek 53,3170 liraya geriledi. Euronun serbest piyasadaki alış fiyatı ise 53,3150 lira seviyesinde dengelendi.

Uzmanlar, döviz kurlarındaki bu hareketliliğin hafta boyunca açıklanacak yerel ve küresel ekonomik verilerle yön bulacağını belirtiyor.

Kaynak: AA