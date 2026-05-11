Oto Ekspertiz Ücretlerine Ayar Geliyor: İl İl Değişebilecek! İşte Tüm Detaylar

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme taslağıyla birlikte oto ekspertiz sektöründe önemli değişiklikler hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Taslağa göre ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır uygulanabilecek. Ücretler ise araç tipi, hizmet kapsamı ve bulunduğu il ya da ilçeye göre değişiklik gösterecek.

Yeni sistemle birlikte araçların tescil, muayene, kilometre, hasar ve servis geçmişi gibi teknik bilgileri Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Böylece ikinci el araç alım satımında daha şeffaf bir süreç hedefleniyor.

RAPORLAR SİSTEME YÜKLENECEK

Hazırlanan yönetmelik taslağına göre ekspertiz firmaları, hazırladıkları raporlardaki araç kimlik bilgilerini ve inceleme sonuçlarını belirlenen standart formatta sisteme yüklemek zorunda olacak. Bu veriler yalnızca araç geçmişinin takip edilmesi amacıyla kullanılacak.

Ticaret Bakanlığı’nın, ilgili kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının görüşlerini alarak ekspertiz ücretlerinde taban ve tavan fiyat belirleme yetkisine sahip olacağı belirtildi.

HATALI RAPORA SORUMLULUK

Düzenlemeyle birlikte ekspertiz firmalarına önemli sorumluluklar da getiriliyor. Eksik ya da hatalı hazırlanan raporlar nedeniyle ortaya çıkabilecek değer kaybı veya onarım maliyetlerinden ekspertiz işletmeleri sorumlu tutulacak.

Taslakta ayrıca ekspertiz firması yetkilileri için de bazı şartlar yer aldı. Buna göre casusluk, rüşvet, dolandırıcılık, zimmet ve hırsızlık gibi suçlardan hüküm giyen kişiler sektörde yetki belgesi alamayacak.

5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Ekspertiz raporunda hata veya eksiklik olduğunu düşünen kişiler, rapor tarihinden itibaren 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz başvurusu yapabilecek. Ekspertiz firması ise en geç 3 gün içinde itirazı değerlendirecek.

İtirazın kabul edilmesi halinde araç yeniden kontrol edilecek ve yeni rapor ücretsiz olarak hazırlanacak. Önceki rapor ise geçersiz sayılacak. Taslakta ayrıca ekspertiz raporlarında alıcı ya da satıcının pazarlık gücünü etkileyebilecek yönlendirici yorumlara yer verilemeyeceği de vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi