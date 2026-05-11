'Yeni Pandemi' Korkusu Büyüyor! İki Kişide Daha Hantavirüsü Tespit Edildi

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki Tenerife Limanı’na yanaşan Hollanda bandıralı “MV Hondius” gemisinde tespit edilen hantavirüs vakaları dünya genelinde büyük endişe yarattı. Gemide yaşanan gelişmeler, Kovid-19 dönemini hatırlatan görüntülerle birlikte “yeni pandemi” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

İKİ KİŞİDE DAHA TESPİT EDİLDİ

Granadilla de Abona Limanı’na getirilen gemide bulunan yolcuların tahliye süreci başlatıldı. Yolcuların ülkelerine gönderilerek karantinaya alınacağı açıklandı.

ABD Sağlık Bakanlığı, gemide bulunan ve tahliye edilen 17 ABD vatandaşından birinde hantavirüsü salgınının tespit edildiğini açıklarken bir diğer yolcuda ise hafif semptomlar görüldüğünü duyurdu.

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist ise gemideki beş Fransız yolcudan birinin yapılan testler sonucu hantavirüse yakalandığını teyit etti. Söz konusu yolcunun sağlığının gece saatlerinde kötüleştiği bildirildi.

Tahliyenin ardından yapılan açıklamada Fransız yolculardan birinin hantavirüs semptomları gösterdiği bildirilmişti.

DSÖ VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Dünya Sağlık Örgütü, 23 farklı ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemide kalan kişilerin “yüksek riskli temaslı” olarak değerlendirildiğini duyurdu. Türkiye’nin de gemide bulunan 3 vatandaşını kontrollü şekilde ülkeye getirme kararı aldığı öğrenildi.

İspanyol sağlık ekipleri, olası bulaş riskine karşı tam koruyucu ekipmanlarla gemiye giriş yaptı. Yolcular ve mürettebat sağlık taramasından geçirilirken ilk etapta 14 İspanyol yolcu ile gemiye Cabo Verde’de binen DSÖ çalışanı bir epidemiyoloji uzmanı tahliye edildi.

DEZENFEKTE EDİLEREK HAVALİMANINA GÖTÜRÜLDÜLER

Karaya doğrudan yanaşmayan gemiden küçük gruplar halinde alınan yolcular, özel koruyucu kıyafetlerle limana çıkarıldı. Yolcuların dezenfekte edildikten sonra askeri acil müdahale ekiplerine ait otobüslerle havalimanına sevk edildiği bildirildi.

Yapılan ilk testlerde semptom göstermediği belirtilen İspanyol yolcuların, devlet uçağıyla Madrid’e götürülerek Gomez Ulla Askeri Hastanesi’nde karantinaya alınacağı açıklandı. Ayrıca Fransız ve Kanadalı yolcuların da ülkelerine gönderildiği belirtildi.

'YENİ PANDEMİ' ENDİŞESİ BÜYÜYOR

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, gemide bulunan yolcu ve mürettebatın şu an için asemptomatik olduğunu açıkladı. Hollanda, İngiltere, ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Yunanistan ve Türkiye dahil birçok ülkeye tahliye uçuşlarının planlandığı ifade edildi.

Öte yandan tahliye sürecinde yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı Avrupa Birliği’nin gönderdiği iki uçak ile Norveç’ten gelen ambulans uçağın Tenerife Havalimanı’nda hazır bekletildiği bildirildi.

Geminin ise sınırlı sayıdaki mürettebatla birlikte daha sonra Hollanda’nın Rotterdam Limanı’na hareket etmesinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA