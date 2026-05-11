Petrolün Ateşi Harlandı: Dev Banka O Tarihe Dikkat Çekerek Uyardı

Brent petrol fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın, İran'ın ABD'nin teklifine verdiği yanıtı "kabul edilemez" bulmasının ardından hareketlenerek 105 dolar sınırının üstüne yükseldi. ABD merkezli Citi, gerilimin devam etmesi halinde fiyatların yükselebileceğini belirtirken, üç aylık Brent petrol tahminini 120 dolar seviyelerinde tutmayı sürdürdü.

Petrol fiyatları, geçen haftaki sert düşüşün ardından yeni haftaya hareketli başladı. Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah itibarıyla geçen hafta kapanışına göre yaklaşık yüzde 4'ten fazla artarak 105 doların üzerine yükseldi.

Geçtiğimiz hafta ateşkesin sürmesine yönelik beklenen umutların devam etmesi ve kalıcı barış arayışıyla birlikte petrol fiyatları yüzde 8,2'e gerilemiş; Brent petrol haftayı 100 dolar bandında kapatmıştı.

TRUMP'IN TEPKİSİ PİYASALARI SARSTI

Piyasalara yansıyan umutla hava ise, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın yanıtı kabul edilemez bulmasıyla birlikte dağılma eğilimine girdi. Piyasalar bir kez daha Orta Doğu'da yaşanabilecek riskleri ön plana çıkarmaya başladı.

HÜRMÜZ BİLMECESİ FİYATLARI YÜKSELTİYOR

İran'ın son teklifinde Hürmüz'deki ablukanın kaldırılması, yaptırımların sona erdirilmesi, savaş tazminatı ödenmesi ve İran petrol satışlarına yönelik engellerin kaldırılması gibi taleplerin yer aldığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin sürmesi ve taraflar arasında anlaşmaya varılamaması, petrol fiyatlarında düşüşü sınırlayan başlıca unsur olarak öne çıkıyor.

ABD'Lİ CİTİ UYARI YAPTI, BEKLENTİYİ KORUDU

ABD'li Citi, ABD-İran görüşmelerinde tansiyonun devam etmesi halinde petrol fiyatlarının daha da yükselebileceği uyarısında bulundu. Banka, üç aylık Brent petrol tahminini varil başına 120 dolar olarak korudu. Citi, Brent petrol için ikinci çeyrekte 110 dolar, üçüncü çeyrekte 95 dolar, dördüncü çeyrekte ise 80 dolar ortalama fiyat öngördü. Bankanın temel senaryosu ise Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin mayıs sonuna kadar azalacağı yönünde oldu.

