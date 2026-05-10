Altın ve Gümüşte Kritik Eşik: İslam Memiş İki Senaryoyu Anlattı

Orta Doğu’da artan gerilim ve küresel piyasalardaki dalgalanma yatırımcıların yön arayışını hızlandırırken, Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

İslam Memiş, piyasalardaki belirsizlik ortamının bir süre daha devam edeceğini belirterek yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Özellikle hafta sonu gelişmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici hale geldiğini ifade eden Memiş, "Artık hafta sonları kritik. Piyasalar kapalıyken gelen haber akışı yeni haftada sert hareketler yaratabiliyor" dedi.

Bir YouTube yayınında konuşan Memiş, yeni haftaya ilişkin iki farklı senaryonun öne çıktığını belirtti. Olumlu senaryoda diplomatik anlaşma haberleriyle birlikte borsalarda yükseliş, altında ve gümüşte değer kazanımı, dolardaysa geri çekilme yaşanabileceğini söyledi. Olumsuz senaryoda savaşın derinleşmesiyle petrol fiyatlarında yükseliş ve küresel piyasalarda sert satış baskısı görülebileceğini ifade etti.

MASADA İKİ İHTİMAL VAR

Memiş, iki ihtimalin de şu an için eşit güçte olduğunu savunurken, yatırımcılara kısa vadeli kazanç yerine sermayeyi korumaya odaklanmaları çağrısında bulundu. "2026, paradan para kazanma yılı değil parayı koruma yılı" diyen Memiş, yatırımcıların fiyat yerine ellerindeki varlık miktarına odaklanması gerektiğini belirtti.

Memiş, yeni haftaya ilişkin iki farklı senaryo üzerinde durdu. Buna göre, hafta sonu gelecek haber akışı piyasaların yönünü belirleyecek:

Olumlu senaryo: Anlaşma haberi gelirse borsalarda yükseliş, altın ve gümüşte değer artışı, dolardaysa gevşeme görülebilecek.

Olumsuz senaryo: Savaşın devamı yönünde bir gelişme olursa petrol fiyatlarında yükseliş, buna karşılık birçok varlıkta sert düşüşler yaşanabilecek.

Memiş, bu iki ihtimalin de eşit ağırlıkta olduğunu vurguladı.

KRİTİK SEVİYELERE DEĞİNDİ

Ons altın için kritik seviyelere de değinen Memiş, 4700 dolar üzerinde haftalık kapanış olması halinde fiyatların 5200 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Aşağı yönlü senaryodaysa 4500–4400 dolar bandının güçlü destek olduğunu ifade etti.



Gümüşünse son dönemde altına kıyasla daha fazla kazandırdığını belirten Memiş, altın-gümüş rasyosundaki düşüşün gümüşü desteklediğini söyledi. Gümüşte kısa vadede 96 dolar direncinin takip edildiğini, gram bazdaysa 145–150 lira seviyelerinin gündemde olduğunu aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi