Trump'tan Şaşırtan Hürmüz Çıkışı: 'İhtiyacımız Yok'

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı’na ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk. Boğazın kullanımında yüzde 1'lik bir payımız var ve bunu da bir iyilik olarak yaptık" dedi. Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu neden hala ele geçiremediğine ilişkin soruya, “Bunu bir noktada elde edeceğiz, onu gözetim altında tutuyoruz. Biliyorsunuz, Uzay Kuvvetleri diye bir şey kurdum ve orada her şeyi izliyorlar” yanıtını verdi.

'HAVAYA UÇURACAĞIZ'

Trump, uranyumun bulunduğu yer için “Orayı çok iyi gözetim altında tutuyoruz. Herhangi biri o yere yaklaşırsa, bunu bileceğiz ve onu havaya uçuracağız” ifadelerini kullandı.

İran'ın ‘askeri olarak yenildiğini’ öne süren Trump, “ABD'nin bugün bölgeden çekilmesi halinde İran'ın yeniden inşası 20 yıl sürecek ancak hedeflerimizi henüz tamamlamadık. Onların yenilgiye uğradığını söyledim, ama bu onların işinin bittiği anlamına gelmez. İki hafta daha girip her tekil hedefi vurabiliriz” diye konuştu.

Kaynak: DHA