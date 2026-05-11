Akaryakıta Zam Geliyor! İndirim Sevinci Kısa Sürdü, Tarih Belli Oldu

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından enerji piyasası bir kez daha hareketlendi. Brent petrolün varili 105 doları aşarken, bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıta zam yapılacağı öğrenildi.

Petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına da yansıyor. ABD ve İran'ın barış mutabakatının çökmesi ve savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti.

MOTORİNE 1 LİRA 10 KURUŞLUK ZAM

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde motorine zam geleceğini duyurdu. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,10 lira seviyesinde zam bekleniyor.

FİYATLAR NE OLACAK?

Yarından itibaren geçerli olması beklenen zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67,35 liraya, Ankara'da 68,48 liraya, İzmir'de 68,75 liraya, doğu illerinde ise 70,21 liraya yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

