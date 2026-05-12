Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesine yönelik yeni bir saldırı durumunda uranyumu nükleer silah seviyesi olan yüzde 90 oranında zenginleştirebileceklerini açıkladı.

Bölgede tansiyonun düşmediği bir dönemde İran, nükleer programına dair en sert uyarılarından birini yaptı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilime atıfta bulunarak, olası bir yeni saldırı karşısında uranyum zenginleştirme faaliyetlerini nükleer silah yapımı için gerekli olan yüzde 90 saflık düzeyine çıkarma seçeneğini değerlendireceklerini bildirdi.

MECLİS'TE ELE ALINACAK

İbrahim Rızai, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararın sadece bir söylem olmadığını, konunun İran Meclisi'nde resmen ele alınacağını vurguladı.

NÜKLEER SİLAH EŞİĞİ NEDİR?

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) verilerine göre, yüzde 90 saflıktaki uranyum, nükleer savaş başlığı üretimi için gereken standart seviye olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, İran’ın halihazırda elinde bulunan yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun, nükleer silah üretimine oldukça yakın bir teknolojik aşama olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak: AA

